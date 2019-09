Zum ersten Mal sind in Deutschland Pandas geboren worden.

Im Zoologischen Garten in Berlin bekam Pandaweibchen Meng Meng am Samstag Zwillinge. Das teilte der Zoo mit. Er hatte seit April versucht, Meng Meng und das 9-jährige Männchen Jiao Quing zur Paarung zu bewegen. Keine einfache Aufgabe, da Pandas als besonders paarungsmüde gelten. Darüber hinaus gibt es bei Pandabären nur ein sehr kleines Fruchtbarkeitsfenster im Frühjahr. Um die Wahrscheinlichkeit auf Nachwuchs zu erhöhen, hatte der Berliner Zoo das Pandaweibchen Meng Meng auch künstlich besamt.



Wermutstropfen: Der Nachwuchs ist nun nicht Eigentum des Berliner Zoos, sonden Chinas - so ist es in einem Vertrag geregelt. Die seltenen Riesenpandas sind nämlich Leihgaben aus dem kommunistischen Land. In Berlin hat es mit anderen Panda-Paaren in der Vergangenheit trotz künstlicher Befruchtung und Hormonbehandlung keine Panda-Geburten gegeben.



Große Pandas leben in Chinas Bergwäldern, sind dort aber wegen der fortschreitenden Zerstörung ihres Lebensraums gefährdet. In freier Wildbahn gibt es nur noch 2.000 Exemplare.