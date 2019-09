Im Berliner Zoo sind zwei Panda-Babys zur Welt gekommen.

Wie der Zoo mitteilte, wurden die Panda-Babys am Samstag Abend geboren. China hatte die Elterntiere Meng Meng und Jiao Quing als Leihgabe an Deutschland übergeben. Sie dürfen 15 Jahre in Berlin bleiben, dafür zahlt der Zoo jährlich eine Million US-Dollar. Das Geld wird nach Angaben des Tierparks zur Unterstützung von Artzenschutzprojekten in China verwendet. Große Pandas leben in Chinas Bergwäldern, sind dort aber wegen der fortschreitenden Zerstörung ihres Lebensraums gefährdet. In freier Wildbahn gibt es nur noch 2.000 Exemplare.