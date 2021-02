Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch (10.02.2021) zu den weiteren Corona-Maßnahmen hat Berlins Regierender Bürgermeister zum gemeinsamen Zusammenhalt auch auf Bundesebene appelliert: "Wir haben es bundesweit noch nicht geschafft unter die Inzidenz 50 zu gekommen, aber es gibt natürlich regionale Unterschiede", sagte Michael Müller (SDP) im Deutschlandfunk. Man habe eine gemeinsame Aufgabe und werden den Weg noch einige Zeit weiter zusammen gehen müssen, aber man werde auch über konkrete Lockerungsmaßnahmen nachdenken, da einige Regionen die 50er-Marke schon erreicht haben oder in Kürze erreichen werden. Die 50 sei nach wie vor wichtig, weil sie die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter und der medizinischen Versorgung in den Kliniken zeige. "Unter 50 ist das alles sehr viel besser möglich", sagte Müller.

Allerdings hätten die Virus-Varianten die Situation auch verschärft, man dürfe deswegen nicht alles auf den Inzidenzwert 50 ausrichten, die Gefahr sei, dass die Zahlen nach Lockerungen dann wieder in die Höhe steigen könnten und es deswegen vielleicht besser sei, die Zahlen noch deutlich stärker zu drücken. Allerdings gebe es bislang eine dünne Datenbasis zu den Mutationen.

"Virusvarianten haben die Lage verschärft"

Man wisse aber, dass die Variante aggressiver sei und man sich deutlich schneller anstecken könne. "Wir sehen in anderen Ländern, was diese Virusvarianten anrichten, innerhalb von wenigen Tagen gibt es eine Vervielfachung der Infektionszahlen", sagte Müller. Die Variante sei aggressiver und man stecke sich schneller an. Es sei aber unsicher, inwieweit die Virusvarianten schon in Deutschland verbreitet ist. Es sei aber umstritten, in welcher Größenordnung und inwieweit man darauf mit zusätzlichen Maßnahmen reagieren müsse, so Müller im Dlf.

Die Politik bewege sich bei der Debatte um mögliche Lockerungen in einem schmalen Grat. So würden bestimmte Bereiche, wie der Einzelhandel oder die Kultur und Menschen in Deutschland von der Politik Perspektiven verlangen. Andere Teile in der Bevölkerung würde von der Politik verlangen, die Menschen und Risikogruppen zu schützen. "Genau in diesen Wochen befinden wir uns", sagte der Berliner Bürgermeister.

Müller sprach sich deswegen gegen vorschnelle Lockerungen aus, um die Inzidenz weiter zu drücken: "Man kann sich jetzt nicht zurücklehnen. Wenn wir jetzt zu schnell öffnen, sind wir wieder bei einer Inzidenz von über 100 und beginnen alles von vorne. Das wäre unzumutbar." Schulen sollen aber als Erstes bedacht werden, wenn es Lockerungen geben werde, sagt der SPD-Politiker. Der Schulbetrieb könnte durch mehr Testungen und Impfungen der Lehrer schneller möglich gemacht werden.



Lesen Sier hier in Kürze das vollständige Interview.