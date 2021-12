Gedenken an Opfer des Terroranschlags in Berlin 2016 (picture-alliance/dpa/Christoph Soeder)

Wenn es neue Erkenntnisse gebe, sollte ihnen nachgegangen werden, sagte der SPD-Politiker dem RBB-Inforadio. Allerdings habe es neben den Ermittlungen der Sicherheitsbehörden drei Untersuchungs-Ausschüsse gegeben. Es sei so viel wie möglich aufgeklärt worden, betonte Geisel.

Vor dem fünften Jahrestag des Anschlags hatten die Familien der Opfer eine umfassende Aufklärung und einen würdigen Umgang mit den Hinterbliebenen gefordert. In einem Offenen Brief an die Bundesregierung betonen sie, die Sicherheitsbehörden hätten das Attentat verhindern können und müssen. Hinweisen zu möglichen Mittätern und Drahtzieher seien sie zudem nicht ausreichend nachgegangen.

Am 19. Dezember 2016 hatte der Attentäter Anis Amri elf Menschen getötet; ein weiterer starb erst kürzlich an den Folgen seiner Verletzungen.

