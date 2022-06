Mann fährt mit Auto in Berlin in Menschenmenge (Fabian Sommer/dpa)

Nach neuesten Informationen stelle sich das Geschehen in der Tauentzienstraße als eine Amoktat eines psychisch beeinträchtigten Menschen dar, schrieb Spranger bei Twitter. Der 29-Jährige war gestern Vormittag in der Nähe der Gedächtniskirche mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Darin befand sich eine Schulklasse aus Hessen, deren Lehrerin getötet wurde. Nach Polizeiangaben sind insgesamt 30 Menschen zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden, darunter 14 Schüler aus Hessen sowie ein weiterer Lehrer.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er befand sich nach Angaben von Berlins Polizeipräsidentin Slowik zunächst für Untersuchungen in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen würden von einer Mordkommission geführt. Hinweise auf eine politische Tat lägen bislang nicht vor.

Bundespräsident Steinmeier äußerte sich bestürzt. Seine Gedanken seien bei den Verletzten und der Toten, erklärte das Staatsoberhaupt. - In der Gedächtniskirche fand am Abend eine Andacht statt, an der auch die Regierende Bürgermeisterin Giffey teilnahm.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.