20. Juli 1944

Berlins Kultursenator Lederer erinnert an Verletzlichkeit der Demokratie

Berlins Kultursenator Lederer hat am 78. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler an die Verletzlichkeit der Demokratie erinnert. Der Auftrag an uns alle, Verantwortung für die Demokratie zu übernehmen, gehöre zu den immerwährenden Lehren aus der NS-Diktatur, sagte der Linken-Politiker bei einer Gedenkfeier für die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 in Berlin-Plötzensee.

20.07.2022