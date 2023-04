Klimaproteste

Berliner Polizeibeamte räumen eine Straßenblockade von Klimaaktivistin. (dpa / Kay Nietfeld)

Es gehe darum, sich wiederholende Straftaten durch solche Gruppen zu verhindern, sagte Slowik dem in der Hauptstadt erscheinenden "Tagesspiegel". Eine Frist von fünf Tagen würde helfen, die Zahl möglicher Protestierender zu dezimieren. Derzeit sind in Berlin lediglich zwei Tage sogenannter Präventivgewahrsam möglich. Weiter erklärte Slowik, dass das Aufsehen der Protestaktionen auch durch das umgehende Eingreifen der Polizei geringer werde. Man sei beim Räumen der Blockaden inzwischen recht schnell, so dass die Wirkung der Aktionen immer mehr verpuffe.

Seit etwa zehn Tagen versucht die Gruppe der sogenannten "Letzen Generation", den Verkehr in Berlin an möglichst vielen Stellen zu stoppen. Die Polizei registrierte bislang etwa 80 Straßenblockaden und leitete über 700 Straf- sowie gut 430 Ordnungswidrigkeits-Verfahren ein.

