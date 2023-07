Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin (hier auf einem Landesparteitag der Berliner CDU) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Diese müssten jeden Demokraten aufrütteln, sagte der CDU-Politiker im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Seine eigene Partei müsse sich fragen, warum die AfD und nicht sie vom schlechten Auftritt der Bundesregierung profitiere. Offenkundig böten die Christdemokraten zurzeit nicht die benötigten Lösungskonzepte an. In diesem Zusammenhang betonte Wegner, einfach nur zu kritisieren reiche nicht aus. Vielmehr müsse man auch sagen, was man wolle.

Wegner forderte von der Ampelkoalition eine rasche Umsetzung der versprochenen Kindergrundsicherung. Bei dem Thema habe man die Unterstützung des Berliner Senats. Da in der Hauptstadt inzwischen jedes vierte Kind von Armut bedroht sei, müsse die Kindergrundsicherung nun auch schnell kommen, meinte der Regierende Bürgermeister.

