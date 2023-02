Wahlwiederholung

Am Sonntag wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten in Berlin wiederholt. (imago images / Seeliger / snapshot-photography / T.Seeliger via www.imago-images.de)

Die Verantwortlichen seien startklar, sagte Bröchler vor Journalisten. Er verwies darauf, dass Berlin in einer Ausnahmesituation erheblichen Aufwand betrieben habe, um innerhalb von nur 90 Tagen die Abstimmung vorzubereiten. Als Beispiele nannte er mehr Wahlkabinen und mehr Helfer, auch eine bessere Logistik und Vorsortierung der Stimmzettel. Zugleich gab Bröchler bekannt, dass die für die Wiederholungswahl am Sonntag angekündigten internationalen Beobachter bereits am Freitag ankämen. - Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte die Abstimmung vom 26. September 2021 wegen zahlreicher Pannen und schwerer systemischer Mängel für ungültig erklärt. Angeordnet wurde eine komplette Wiederholung.

