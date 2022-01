Der Chef der rechten Partei "Lega", Salvini, bestätigte entsprechende Überlegungen. Allerdings hat die Allianz, zu der neben der Lega Berlusconis Forza Italia und die ultrarechte Partei Fratelli d'Italia gehören, allein nicht genügend Stimmen. Derweil signalisierte auch Ministerpräsident Draghi Interesse am Präsidentenamt.

Das Parlament in Rom kommt am 24. Januar zur Wahl eines neuen Staatsoberhauptes zusammen. Es gibt keine offiziellen Kandidaten. Die Wahl in geheimer Abstimmung dauert oft mehrere Tage.

