Der ehemalige Ministerpräsident von Italien, Silvio Berlusconi, will nicht für das Amt als Staatspräsident kandidieren. (Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa)

Berlusconi ließ auf einem virtuellen Spitzentreffen der Mitte-Rechts-Parteien mitteilen, dass er sich aus dem Rennen um die höchste politische Position des Landes zurückziehe. Der Parteichef der Forza Italia sei bei der Videoschalte nicht selbst dabei gewesen und habe seine Entscheidung verlesen lassen, hieß es. Berlusconi hatte zuletzt intensiv versucht, genug Wahlleute für sich zu gewinnen.

Das Parlament in Rom kommt am Montag zur Wahl eines neuen Staatsoberhauptes zusammen. Es gibt keine offiziellen Kandidaten. Die Wahl in geheimer Abstimmung dauert oft mehrere Tage.

