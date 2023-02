Silvio Berlusconi (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gregorio Borgia)

Ein Gericht in Mailand sah es als erwiesen an, dass Berlusconi und die anderen Angeklagten - zumeist junge Frauen - die ihnen zur Last gelegten Taten nicht begangen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte dem heute 86-jährigen Berlusconi vorgeworfen, die Frauen bezahlt zu haben, damit sie vor Gericht die Unwahrheit sagen. In diesen vorausgegangenen Prozessen war Berlusconi wegen Amtsmissbrauchs und Förderung von Prostitution Minderjähriger angeklagt, aus Mangel an Beweisen aber freigesprochen worden.

