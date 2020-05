In der Schweiz wird ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bundesanwalt Lauber eingeleitet, der mit Ermittlungen gegen den Weltfußballverband FIFA befasst war.

Das beschloss die Gerichtskomission des Parlaments in Bern. Dem obersten Strafverfolger des Landes wird vorgeworfen, seine Amtspflichten verletzt zu haben. Unter anderem soll er sich mehrmals heimlich mit FIFA-Präsident Infantino getroffen haben und die Unwahrheit gesagt haben. Lauber weist die Vorwürfe zurück.



In den Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft geht es um Korruption bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022. Außerdem war die Behörde mit dem Prozess um die möglicherweise gekaufte WM 2006 in Deutschland betraut. Das Verfahren hatte sich so lange hingezogen, bis die Anklagepunkte verjährten.