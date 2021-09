Ein für November angedachtes Treffen zwischen dem Schweizer Bundespräsidenten Parmelin und dem französischen Präsidenten Macron in Paris findet wegen diplomatischer Verstimmungen nicht statt.

Da der Besuch noch nicht definitiv vereinbart gewesen sei, habe es auch keine offizielle Absage von französischer Seite gegeben, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten in Bern mit. Medienberichten zufolge soll Frankreich verstimmt sein, weil sich die Schweiz für den Kauf amerikanischer Tarnkappenjets vom Typ F-35 entschieden hat. Im Auswahlverfahren war auch das französische Kampfflugzeug Rafale.



Zuletzt hatte es diplomatische Verstimmungen zwischen Frankreich und Australien gegeben. Australien ließ ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft mit einem französischen Hersteller platzen und will nun atombetriebene U-Boote mit Hilfe der USA kaufen. Über diesen Streit will Marcron nach Angaben seines Sprechers in Kürze ein Gespräch mit US-Präsident Biden führen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.