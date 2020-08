Im Zuge der Debatte über die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sich der bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst, Sibler, für ergebnisoffene Gespräche in diesem Monat ausgesprochen.

Auch der Erhalt der bisherigen Strukturen sei nachdenkenswert, sagte Sibler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man dürfe nicht von Anfang an so tun, als seien die Strukturentscheidungen schon jetzt vorgegeben.



Zudem betonte der Kunstminister die „Kulturhoheit“ der Länder. Es sei wichtig, grundsätzliche Fragen des Föderalismus zu diskutieren. Man dürfe nicht die Tendenz noch verstärken, dass sich die Länder aus der Kulturförderung zurückzögen. Grundsätzlich aber habe die bestehende Struktur der Stiftung und damit auch die Abstimmung zwischen Bund und Ländern in den vergangenen Jahren gut funktioniert.



Sibler wies auch darauf hin, dass der Vorschlag des Wissenschaftsrates, den Überbau der Stiftung komplett aufzulösen, erst einmal mehr Kosten produzieren würde. Die Synergie-Effekte einer geschlossenen Struktur seien nicht zu unterschätzen. Sibler zeigte sich zudem offen für eine Debatte über eine Umbenennung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.



Seit Juli liegt das Gutachten des Wissenschaftsrates von Bund und Ländern zur Zukunft der Kultureinrichtung vor, das Kulturstaatsministerin Grütters vor zwei Jahren in Auftrag gegeben hatte. Das Gutachten schlägt unter anderem die Auflösung der größten deutschen Kulturstiftung und eine Neugliederung in vier Organisationen vor, die weitgehend beim Bund angesiedelt sind. Für die Museen sollten Spielräume erweitert werden, um bei den Sammlungen von Weltrang das Potenzial mehr auszuschöpfen.



Zu der Stiftung gehören unter anderem die fünf Häuser auf der Berliner Museumsinsel und die Staatsbibliothek. Hinzu kommen diverse weitere Bibliotheken, Archive und Forschungseinrichtungen. Sie gilt als größte Kultureinrichtung Europas, bei der rund 2.000 Menschen angestellt sind.



Die Gutachter waren nach Informationen der Wochenzeitung "Die Zeit" unter anderem zu dem Schluss gekommen, dass die Bündelung der Museen und Einrichtung unter dem Dach der Stiftung „dysfunktional“ sei. Die Stiftung kranke vor allem an ihrer Größe, kritisiert der Wissenschaftsrat. Zudem könnten die zugehörigen Museen im internationalen Vergleich nicht mithalten.