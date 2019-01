Der frühere CDU-Politiker und ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Vogel, lehnt eine Debatte über den nächsten Kanzlerkandidaten oder die nächste Kanzlerkandidatin der Partei zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Sie werde zur gegebenen Zeit geführt, sagte er im Deutschlandfunk. Nach einem fairen und offenen Wahlkampf um den CDU-Vorsitz habe es eine klare Entscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer gegeben. Sie habe 2019 die Chance, sich zu bewähren. Vogel verwies in diesem Zusammenhang auf die Europawahl und die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.



Zur Frage der Kanzlerkandidatur sagte er, es sei keine Schwäche, wenn die CDU mehrere mögliche denkbare Bewerber hätte. Von Friedrich Merz wünsche er sich, "dass er weiter erfolgreich in seinem Beruf tätig ist und - wenn er möchte - sich auch beteiligt an den Auseinandersetzungen der CDU in den Landtagswahlen." Merz hatte die Stichwahl um den Parteivorsitz gegen Kramp-Karrenbauer verloren.