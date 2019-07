Die Studie der Bertelsmann Stiftung zu Krankenhäusern in Deutschland hat ein geteiltes Echo hervorgerufen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte der "Augsburger Allgemeinen", eine Reduzierung der Kliniken von 1.400 auf 600 Häuser hielte er für falsch. Überkapazitäten gebe es vor allem in den Städten, auf dem Land aber drohe vielerorts eine Unterversorgung. Auch der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Nüßlein erklärte, dass die Zahl der Betten zu hoch sei, bedeute nicht, dass es zu viele Krankenhäuser gebe.



Der Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss, Ullmann, hingegen begrüßte die Ergebnisse der Untersuchung. Er sagte Ullmann im Deutschlandfunk (Audiolink), es brauche eine Strukturreform der Krankenhäuser. Dadurch könnten Häuser auf dem Land sogar aufgewertet werden.

Ärzte und Krankenhausvertreter skeptisch

Die Bundesärztekammer nannte die Vorschläge befremdlich. Eine flächendeckende Versorgung müsse sichergestellt sein, betonte Verbandspräsident Reinhardt. Auch im Katastrophenfall hätten Krankenhäuser eine wichtige Funktion. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte, wer vorschlage, einen Großteil der Kliniken platt zu machen, propagiere die Zerstörung von sozialer Infrastruktur in einem geradezu abenteuerlichen Ausmaß.

"Vor allem in Großstädten Überangebot"

In der Studie heißt es, kleine Krankenhäuser verfügten oft nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung, um lebensbedrohliche Notfälle angemessen zu behandeln. Viele Komplikationen und Todesfälle ließen sich deshalb vermeiden, wenn die Zahl der Krankenhäuser reduziert würde. Zudem könnten bestehende Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal gesenkt werden.



