Frauen verdienen laut einer Studie im gesamten Erwerbsleben nur etwa halb so viel wie Männer.

Während Frauen im Westen Deutschlands im Laufe ihres Lebens ein Durchschnittseinkommen von rund 830.000 Euro erzielten, verdienten Männer durchschnittlich knapp 1,5 Millionen Euro, heißt es in einer in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Die Lücke in den Lebenserwerbseinkommen beträgt im Westen demnach 45 Prozent. In Ostdeutschland liegt sie bei 40 Prozent. Frauen kommen dort auf durchschnittlich 660.000 Euro; Männer aber auf rund 1,1 Millionen Euro.



Insbesondere Mütter hätten in Bezug auf Chance und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt das Nachsehen, erklärte eine Sprecherin der Stiftung. Dagegen mindere der Nachwuchs das Lebenserwerbseinkommen von Vätern kaum.