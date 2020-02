Wenn alle Bürger gesetzlich versichert wären, könnten die Beiträge einer Studie zufolge spürbar sinken.

Laut einer Studie der Bertelsmannstiftung könnte jedes derzeit in einer gesetzlichen Kasse versicherte Mitglied pro Jahr durchschnittlich 145 Euro an Beiträgen sparen, wenn gesetzliche und private Krankenversicherung zusammengeführt würden (Audio-Link). Der Untersuchung zufolge verdienen Privatversicherte durchschnittlich 56 Prozent mehr als gesetzlich Versicherte. Zudem seien sie tendenziell gesünder.



In der Berechnung wird nicht berücksichtigt, dass Ärzte einen finanziellen Ausgleich für entfallene Privathonare erhalten könnten. Vertreter der privaten Krankenversicherungen wiesen die Ergebnisse der Studie zurück.