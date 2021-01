Zwei Drittel der Menschen in Deutschland sehen im Klimawandel eine Bedrohung.

Wie aus einer Umfrage für die Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, sind 67 Prozent dieser Ansicht. Mit 55 Prozent gab gut die Hälfte der Befragten außerdem an, die Folgen des Klimawandels bereits vor Ort in der Stadt oder der Gemeinde zu spüren. Nur rund ein Fünftel ging davon aus, dass sich die Folgen der Erderwärmung frühestens in 30 Jahren oder eventuell sogar nie auswirken werden.



Zugleich ist ein Großteil der Bürger mit den auf kommunaler Ebene bisher ergriffenen Maßnahmen zum Klimaschutz unzufrieden, wie aus der Umfrage weiter hervorgeht. 46 Prozent waren der Meinung, dass ihre Kommune dem Thema politisch bislang einen zu geringen Stellenwert einräumt.

