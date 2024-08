Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Wie die US-Einwanderungsbehörde ICE mitteilte, wurde der Anführer der Bande "Los Killers" bereits am Mittwoch in der Stadt Endicott im US-Bundesstaat Massachusetts verhaftet. Dem 38-Jährigen wird in Peru die Beteiligung an fast zwei Dutzend Morden vorgeworfen. Er war den Angaben zufolge im Mai illegal in die USA eingereist.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.