Berufliche Bildung Kein Geld fürs Azubi-Ticket in Sachsen-Anhalt

In sechs Bundesländern gibt es schon ein Azubi-Ticket, mit dem Lehrlinge kostengünstig zur Berufsschule kommen. Die Einführung in Sachsen-Anhalt scheitert bisher am Koalitionsstreit über die Finanzierung der Kosten. Deswegen warnen Handwerkskammern vor Abwanderungen von Lehrlingen in andere Bundesländer.

Von Christoph Richter

