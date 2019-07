Die Unterschiede bei der tariflichen Bezahlung von Auszubildenden sind in Deutschland erheblich.

Dabei hängt der Verdienst nicht nur von der Branche, sondern auch von der Region ab. Das geht aus einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Danach reicht die Spannbreite der Bezahlung im ersten Ausbildungsjahr von 325 Euro pro Monat im Friseurhandwerk in Brandenburg bis zu 1.037 Euro pro Monat in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. - Am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr.



Ab 2020 gilt eine Mindestausbildungsvergütung von 515 Euro pro Monat. Der Studie zufolge erhalten die Lehrlinge in der Mehrzahl der Tarifbranchen bereits jetzt mehr Geld. Ein Problem seien jedoch viele nicht-tarifgebundene Unternehmen, die deutlich schlechter bezahlten.