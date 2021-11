Viele Eltern warten auf den Impfstoff, andere sind skeptisch. (imago/Westend61)

Man müsse den Druck von den Eltern und Kindern nehmen, sagte der Bundessprecher des Verbands, Maske, im Deutschlandfunk. Er reagierte damit auf die grundsätzliche Freigabe des Vakzins von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren durch die Europäische Arzneimittelagentur. Maske rief dazu auf, in Ruhe eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission abzuwarten. Noch sei die Datenlage im Bezug auf mögliche Risiken sehr gering.

Maske betonte erneut, dass Kinder meist nicht schwer erkrankten und keine Pandemietreiber seien. Die extrem hohe Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen erklärte er mit den regelmäßigen Testungen in den Schulen, durch die praktisch jedes Kind in dieser Altersklasse erfasst werde. Würde man in der restlichen Gesellschaft genauso intensiv testen, wäre die Inzidenz dort wahrscheinlich ebenso hoch, so der Kinderarzt.

Die EMA hatte den Impfstoff unter Verweis auf eine Studie mit fast 2.000 Kindern freigegeben; diese habe die Wirkung und Verträglichkeit des Vakzins gezeigt.

