Bei der Polizei und in der Justiz steigt der Anteil der Frauen unter den Beschäftigten.

Ihr Anteil habe in den vergangenen sechs Jahren von 20 auf 24 Prozent zugenommen, erklärte das Statistische Bundesamt. Klassische Rollenbilder hätten insgesamt betrachtet immer noch starke Auswirkungen auf die Berufswahl, heißt es in einer Auswertung zum Internationalen Männertag. In technisch geprägten Berufen etwa im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Informationstechnik sei der Frauenanteil nach wie vor sehr gering.



Leicht zugenommen hat der Anteil der männlichen Beschäftigten in der Altenpflege. Er stieg im genannten Zeitraum von 14 auf 16 Prozent.