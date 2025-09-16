Darf nicht von Trump entlassen werden: Fed-Gouverneurin Lisa Cook. (Jeff Kowalsky/ZUMA Press Wire/dpa)

Das Gericht wies einen Berufungsantrag Trumps ab und stützte damit die Entscheidung einer Vorinstanz in der vergangenen Woche. Der Fall könnte nun beim Obersten Gerichtshof landen. Trump hatte Cook im vergangenen Monat mit sofortiger Wirkung entlassen. Er begründete dies mit angeblichen Unregelmäßigkeiten bei Hypothekenverträgen der Finanzexpertin, was diese bestreitet. Die Vorinstanz hatte entschieden, dass der US-Präsident ein Mitglied des Fed-Vorstands nur "aus triftigen Gründen" entlassen dürfe, die hier nicht vorlägen.

Hintergrund der Personalie ist ein Streit zwischen dem Präsidenten und der "Federal Reserve": Trump fordert eine Senkung der Leitzinsen; dem kam die Notenbank bislang nicht nach. Analysten erwarten allerdings eine Senkung für den baldigen nächsten Entscheid der "Fed". Der Präsident konnte in dem Konflikt heute auch einen Erfolg verbuchen: Der von ihm nominierte Wirtschaftsberater Miran wurde vom US-Senat für einen freigewordenen Vorstandsposten bei der Notenbank mit knapper Mehrheit bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.