Comeback für Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November 2024? In den USA wächst die Sorge um die älteste Demokratie der Welt.

Ein Berufungsgericht stellte klar, dass es Trump nicht an der Teilnahme hindern werde. Die Gegner des republikanischen Politikers hatten mit dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 in Washington argumentiert. Experten erwarten, dass sich nun auch das höchste Gericht der USA mit dem Thema befassen muss. Bislang hat es noch nie in einem solchen Fall geurteilt.

