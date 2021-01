Im Berufungsprozess gegen Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" ist ein weiterer Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Landgericht Chemnitz sah es als erwiesen an, dass der 35-Jährige 2018 Landfriedensbruch begangen habe. Es verurteilte ihn zu elf Monaten ohne Bewährung. In das Strafmaß sei eine bisher noch nicht beglichene Geldstrafe eingeflossen, hieß es. Das Amtsgericht hatte ihn zu zehn Monate Haft ohne Bewährung verurteilt.



Im vergangenenen Monat bestätigte das Landgericht die Haftstrafen für fünf weitere Mitläufer. Sie sollen auf der Chemnitzer Schlossteichinsel Menschen bedroht, beleidigt und verletzt haben. Die Attacken galten laut Gericht als Testlauf für einen geplanten Umsturz und für Angriffe auf Andersdenkende am Tag der Deutschen Einheit Anfang Oktober.

