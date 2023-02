Raumfrachter Progress MS-21 (NASA / dpa)

Das teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. Die Progress sei aus der Umlaufbahn geholt worden, in die Atomsphäre eingetreten und schließlich zerbrochen. Die nicht verglühten Elemente der Konstruktion seien in einen Teil des Meeres gefallen, in dem es keine Schifffahrt gebe.

In der Progress-Frachtfähre war ein Leck entdeckt worden, das vermutlich auf einen Produktionsfehler zurückgeht.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.