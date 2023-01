Tarifstreit

Betroffen vom Streik sind laut Post die Paketverteilzentren. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Gestern und heute hätten sich mehr als 15.000 Beschäftigte in den Brief- und Paketzentren sowie punktuell auch in der Paket- und Briefzustellung beteiligt, teilte Verdi mit. Nach Angaben der Post folgten sogar 16.700 Beschäftigte dem Streikaufruf. Morgen soll der Schwerpunkt auf der Zustellung liegen.

Verdi will mit den Warnstreiks den Druck auf die Deutsche Post in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Die zweite Runde der Verhandlungen war gestern gescheitert. Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Deutsche Post weist das als nicht finanzierbar zurück. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 8. und 9. Februar angesetzt.

