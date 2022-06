Stahlindustrie

Bei der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH beteiligten sich rund 700 Mitarbeiter. Betroffen waren sechs Standorte des Stahlwerks. - Mit den Arbeitsniederlegungen will die IG Metall vor der dritten Verhandlungsrunde am 10. Juni den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert unter anderem 8,2 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bislang 2.100 Euro als Einmalzahlung angeboten. Verhandelt wird für 68.000 Stahlarbeiter im Nordwesten und 8.000 Beschäftigte in Ostdeutschland.