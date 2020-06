Beschäftigte in Schlachthöfen

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen unter Beschäftigten in der Fleischindustrie fordert Rumänien mehr Schutz für seine Staatsbürger in deutschen Schlachthöfen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter müssten dringend verbessert werden, sagte der rumänische Botschafter in Berlin, Hurezeanu, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Er betonte, im Fleischbetrieb Tönnies seien etwa die Hälfte der Mitarbeiter Rumänen. Sein Land erwarte, dass die Bundesregierung die geplanten Gesetze zur besseren Regulierung der Branche umsetze. Notwendig seien aber auch intensivere Kontrollen vor Ort. Der Schlachtbetrieb Tönnies hatte gestern angekündigt, die sogenannten Werkverträge bis zum jahresende abzuschaffen. Die Mitarbeiter würden künftig in der Tönnies-Unternehmensgruppe eingestellt.



Gestern wurde aus einem Schlachthof im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen ein weiterer Corona-Ausbruch bekannt. Von 50 getesteten Personen in Wildeshausen wurde bei 23 das Virus nachgewiesen.