Beschäftigte von Airbus protestieren heute gegen Umbaupläne. (dpa / Ben Birchall / PA Wire)

Dort tagt zur Stunde der Aufsichtsrat der deutschen Tochter. Der europäische Flugzeug- und Rüstungsproduzent hatte im April die Absicht verkündet, die Montage von Flugzeugrümpfen in einem neuen Tochterunternehmen zusammenzufassen. Betroffen wären die Werke Stade, Teile des Standorts Hamburg sowie Augsburg, Bremen und Nordenham. Die IG Metall hatte die Beschäftigen deshalb an allen deutschen Standorten zu Warnstreiks aufgerufen. Gewerkschaftschef Kerner forderte die kommende Bundesregierung auf, sich in den Streit um den Airbus-Konzernumbau einzuschalten. Es gehe um deutsche Interessen und Arbeitsplätze, die durch steuerfinanzierte Beteiligungen an zivilen und militärischen Luftfahrtprogrammen getragen würden, sagte Kerner der Deutschen Presseagentur.

