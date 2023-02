Arbeitszeitbericht

Viele Beschäftigte wünschen sich Änderungen in der Zeiteinteilung. (imago/Westend61)

Wie aus einem Report der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hervorgeht, würden rund 53 Prozent der Berufstätigen ihre wöchentliche Arbeitszeit von derzeit durchschnittlich 38,4 Stunden gerne verkürzen. Knapp die Hälfte wünsche sich weniger als fünf Arbeitstage. Derweil habe durch die Erfahrungen in der Pandemie die Nutzung des Arbeitens von unterwegs oder zuhause aus deutlich zugenommen. Atypische Arbeitszeiten indes wie Schicht- oder Wochenendarbeit führten häufig zu weniger Zufriedenheit mit der sogenannten Work-Life-Balance - also einem als ausgewogen empfundenem Verhältnis zwischen Job und Privatleben. Dasselbe gelte für ständige Erreichbarkeit, berufliche Kontakte in der Freizeit sowie kurze Ruhezeiten von weniger als elf Stunden.

Als Datenbasis der Erhebung diente der Bundesanstalt zufolge eine repräsentative Befragung von 20.000 Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.