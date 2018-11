Die Zahl der älteren Arbeitnehmer ist in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen.

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen Bericht der Bundesregierung meldet, haben bundesweit 2,4 Millionen Menschen über 60 Jahren eine sozialversicherungspflichtige Stelle. Seit der Einführung der Rente mit 67 habe sich die Zahl der Berufstätigen in dieser Altersgruppe damit verdoppelt.



In dem Regierungsbericht heißt es, die Fortschritte bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer seien beachtlich. Allerdings müssten sie noch besser in die Betriebe integriert werden, etwa durch Teilzeit-Angebote.