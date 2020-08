Es ist die Kernfrage der ökonomischen Coronakrise: Wie können möglichst viele Menschen in Lohn und Brot gehalten werden? Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, hinter die sich heute auch die Bundeskanzlerin gestellt hat, ist dafür ein taugliches Mittel. Die Vier-Tage-Woche mit einem teilweisen Lohnausgleich, die IG Metall-Chef Jörg Hofmann jetzt vorgeschlagen hat, ist es nicht.

Wenn nur noch vier Tage in der Woche gearbeitet, aber für den fünften Tag auch noch teilweise Lohn gezahlt werden soll, dann führt das unter dem Strich zu einer klaren Erhöhung der Lohnkosten. Das ist das letzte, was Unternehmen in der Wirtschaftskrise brauchen können, macht es doch ihre Produkte noch teurer und den Absatz noch schwieriger. Am Ende könnte die Vier-Tage-Woche mit teilweisem Lohnausgleich Arbeitsplätze kosten statt sie zu erhalten.

Kurzarbeitergeld: eine Investition in die Fachkräfte von morgen

Anders sieht es mit der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes aus. In der letzten großen Wirtschaftskrise 2009 ging zwar das Bruttoinlandsprodukt um mehr als fünf Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote aber blieb nahezu konstant. Im Ausland wurde vom "deutschen Jobwunder" gesprochen, aber gelernt wurde aus diesem deutschen Weg wenig. Die Massenentlassungen in den USA, aber auch die wieder hohen Arbeitslosenzahlen in den südeuropäischen Ländern sprechen eine deutliche Sprache.

In Deutschland dagegen weiß man mit diesem Instrument umzugehen. Betriebs- und volkswirtschaftlich lohnt es sich, die Kosten von Entlassungen und sozialer Sicherung zu vermeiden und stattdessen für einen bestimmten Zeitraum Kurzarbeit zu bezahlen. Um die zehn Milliarden Euro zusätzlich könnte die Verlängerung der Bezugsdauer auf 24 Monate kosten. Angesichts der Milliarden-Staatshilfen für Unternehmen eine gute direkte Investition in die Fachkräfte, die Deutschland auch morgen brauchen wird.

Kurzarbeit ist auch sozialer Kitt

Zwar haben in der Vergangenheit gerade große Industrie-Unternehmen Kurzarbeit in besonderer Weise und in sehr großem Umfang genutzt – Gruß an die IG Metall! - aber diesmal ist es anders: mit zuletzt fast sieben Millionen Menschen geht die Kurzarbeit jetzt durch alle Branchen und Betriebsgrößen und – mit dieser außerordentlich hohen Inanspruchnahme - durch die ganze Breite der Gesellschaft. Sie ist also nicht nur ökonomisch legitimiert, sondern Kurzarbeit ist auch sozialer Kitt - für die vielen Menschen, die in Lohn und Brot bleiben können.

