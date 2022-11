Kommentar zum Bürgergeld

Erst in den Jobcentern werde man sehen, ob mit dem Abschied vom Namen Hartz IV auch ein wirklicher Neustart im Umgang mit Arbeitssuchenden erfolgen wird, kommentiert Birgid Becker. (imago images / IlluPics / via www.imago-images.de)

Jetzt haben wir ihn, den Abschied von Hartz IV. 17 Jahre nach Inkrafttreten dieses Herzstücks der Agenda 2010 ist es jetzt soweit, Bundestag und Bundesrat haben den Weg frei gemacht für das Bürgergeld.

Nun gibt’s natürlich Abschiede und Abschiede – es gibt die tränenreichen Blicke zurück, es gibt die Beteuerungen, den Scheidenden niemals zu vergessen und es gibt das Aufatmen aus tiefster Seele: Endlich ist es weg, dieses Hartz-IV-System, diese soziale Dissonanz in der Geschichte der Sozialdemokratie, mit der man sich nie versöhnen konnte – trotz oder vielleicht wegen des enormen Beifalls, den es für das Hartz-IV-System gab – von so ziemlich jedem, aber niemals von Freunden oder Verbündeten der SPD.

Bürgergeld müffelt nach Agenda 2010

Die Frage ist aber: Wie weg ist denn Hartz IV überhaupt, dem Geiste, nicht nur dem Namen nach? Zeigt es nicht doch noch Anhaftungen von Hartz, dieses Bürgergeld, müffelt es nicht weiterhin nach Agenda 2010? Doch, das tut es – und zwar nicht wegen des verringerten Schonvermögens oder wegen des Wegfalls der sanktionslosen sechs Monate, auf die CDU und CSU so vehement gedrungen hatten.

Nein, das Bürgergeld umweht weiterhin Hartz-IV-Odeur, weil die Union vor allem im Gestalt ihres Parteivorsitzenden bei der Debatte um das Bürgergeld so völlig ungebremst in den Tiefen der sozialen Ressentiments gegenüber den Schwachen in der Gesellschaft gefischt hatte, weil sie so ungeniert die Schwachen der Gesellschaft gegen die Schwächsten ausgespielt hatte.

Natürlich wirft eine nachrangige Sozialleistung Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf. Natürlich stellen sich Gerechtigkeitsfragen zwischen denen, die geben und denen, die entgegennehmen - meist entgegennehmen müssen. Aber so populistisch im schlechten Wortsinn, wie die Debatte von der Union geführt wurde, musste sie nicht geführt werden, und das vergiftet, das belastet das Bürgergeld, bevor es noch an den Start gehen kann.

Die Opposition hätte andere Fragen stellen können

Dabei hätte es sinnvolle Fragen an das Bürgergeld-Konzept gegeben, die die größte Oppositionspartei hätte stellen können. Zum Beispiel: Werden die Jobcenter auch nur annähernd in die Lage versetzt, dem neuen Leitbild von der Kooperation mit den Arbeitssuchenden auf Augenhöhe zu folgen? Wie füllen sie denn die verlangten Kooperationsvereinbarungen mit den Arbeitssuchenden mit Leben? Bräuchte es dazu nicht ein grundlegend anderes Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Firmen und Unternehmen? Und was am gegenwärtigen Angebot an Fort- und Weiterbildungen berechtigt denn zu der Hoffnung, dass aus Arbeitssuchenden die dringlich gesuchten Fachkräfte werden? Bei Lichte betrachtet - wenig.

Das wären Fragen, die eine Opposition hätte stellen können, darauf hätte eine Bundesregierung antworten müssen. Spannend, ob sie das gekonnt hätte.

Entscheidend ist, was in den Jobcentern gemacht wird

Das neue Bürgergeld enthält Regelungen, die in der Tat dem versprochenen Kulturwandel im Umgang mit Arbeitssuchenden näherkommen können: Jugendliche in Hartz-IV-Familien können mehr vom selbst verdienten Geld behalten, überhaupt soll es die Möglichkeit geben, mehr Geld zum Bürgergeld hinzuzuverdienen. Oder die Regelung, dass sich Weiterbildung mehr auszahlt als bisher. Und nicht zuletzt: der Vermittlungsvorrang, der wegfällt. Arbeitssuchende werden künftig nicht mehr jede Arbeitsgelegenheit annehmen müssen, und voraussichtlich werden dann auch nicht mehr die Jobcenter gegeneinander ins Rennen geschickt um die besten Vermittlungszahlen – was bislang wenig zu tun hatte mit guter Arbeitsvermittlung.

Entscheidend für den Erfolg ist nicht allein, was gestern Bundestag und Bundesrat passiert hat. Entscheidend ist, was in den Jobcentern vor Ort daraus gemacht, gemacht werden kann. Bundestag und Bundesrat mögen sich von Hartz IV verabschiedet haben. Aber erst im Jobcenter wird man sehen, ob aus dem Abschied vom Namen auch ein Aufbruch, ein Neustart wird.