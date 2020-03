Um die Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu bremsen, verstärkt die Bundespolizei ihre Kontrollen an den deutschen Grenzen, insbesondere im Süden.

Das hat der Krisenstab der Bundesregierung mitgeteilt, dem Vertreter des Innen- und des Gesundheitsministeriums angehören. Er beschloss außerdem Maßnahmen gegen Liefer- und Versorgungsengpässe. Die Länder wurden aufgefordert, Sonntagsarbeit in Ausnahmefällen zu erlauben und bis zum 5. April das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen nicht zu kontrollieren. Der Bund soll zentral die Beschaffung von Geräten für die Intensivmedizin übernehmen, etwa für die künstliche Beatmung. Den Bundesministerien empfahl der Krisenstab, bis auf Weiteres keine Besuchergruppen zu empfangen, um das Infektionsrisiko zu vermindern. Auch der Bundestag lässt keine Besuchergruppen mehr ein.



Der Krisenstab stellte sich außerdem hinter die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn, alle Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern abzusagen. Fünf Bundesländer haben derartige Großveranstaltungen bereits verboten, darunter Bayern und Nordrhein-Westfalen. Betroffen sind vor allem Sport- und Kulturveranstaltungen. Viele Spiele der Fußball-Bundesliga werden ohne Zuschauer stattfinden.



Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist heute um mehr als 200 gestiegen - auf etwa 1.400. Das teilten die Behörden der am stärksten betroffenen Bundesländer mit. Das Robert-Koch-Institut hat heute wegen einer technischen Umstellung keine aktuellen Zahlen veröffentlicht.