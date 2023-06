Kleiner Parteitag der CDU

Beschlüsse zu Tarifbindung, kostenfreier Meisterausbildung und Kinder-Deutschkursen

Die CDU macht sich für eine wieder größere Bedeutung von Tarifverträgen in der deutschen Wirtschaft stark. In erster Linie sei dies Aufgabe der Tarifpartner, hieß es in einem Beschluss des Kleinen Parteitags in Berlin. Die Politik müsse aber zusätzlich Unterstützung leisten.

17.06.2023