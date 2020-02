Der Gesetzgeber darf es muslimischen Frauen verbieten, bei ihrer Arbeit oder Ausbildung im Gerichtssaal ein Kopftuch zu tragen.

Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Per Beschluss wies es die Verfassungsbeschwerde einer deutsch-marokkanischen Jurastudentin zurück, die in unterer Instanz erfolglos gegen das in Hessen geltende Kopftuchverbot geklagt hatte. Die Karlsruher Richter argumentieren, dass das Verbot zwar die Religionsfreiheit und das Persönlichkeitsrecht der Klägerin einschränke; dies sei aber angesichts der weltanschaulich-religiösen Neutralitätspflicht des Staates und im Sinne der Funktionsfähigkeit der Justiz gerechtfertigt.

Sondervotum: "Eingriff in die Religions- und Ausbildungsfreiheit"

Der Beschluss wurde mit einer Gegenstimme gefasst. Verfassungsrichter Ulrich Maidowski erklärte, er halte das Kopftuchverbot für einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Religions- und Ausbildungsfreiheit. Denn muslimische Frauen, die das zweite juristische Staatsexamen anstrebten, müssten ein Referendariat absolvieren. Richterinnen stehe es dagegen frei, sich für ein Amt im Justizdienst zu entscheiden.



Neben Referendarinnen sind auch Richterinnen muslimischen Glaubens von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts beschlossen. In dem Beschluss aus Karlsruhe wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Bundesländer kein Kopftuchverbot erlassen müssen.



(AZ: 2 BvR 1333/17)