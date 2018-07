Das türkische Parlament hat das neue Anti-Terror-Gesetz verabschiedet.

Es ermöglicht den Behörden ähnliche Befugnisse wie während des zwei Jahre geltenden Ausnahmezustands, der in der vergangenen Woche aufgehoben wurde. Demnach sind Massenentlassungen von Beamten noch weitere drei Jahre möglich. Das Demonstrationsrecht bleibt eingeschränkt. Verdächtige Personen dürfen bis zu zwölf Tage in Polizeigewahrsam gehalten werden. Präsident Erdogan muss das Gesetz noch unterzeichnen, damit es in Kraft treten kann.



Im Juli 2016 hatte Erdogan nach einem gescheiterten Putsch-Versuch den Ausnahemzustand ausgerufen und diesen siebenmal verlängert. In dieser Zeit kam es in der Türkei zu 75.000 Festnahmen und zur Entlassung von rund 130.000 Staatsbediensteten.

