Bündnis90/Die Grünen haben ihr neues Grundsatzprogramm verabschiedet - das vierte in der Geschichte der Partei. Wir fassen die wichtigsten Themen darin zusammen, vom Klimaschutz bis zur sozialen Absicherung.

Das Grundsatzprogramm ist auf einem dreitägigen Delegiertentreffen diskutiert und beschlossen worden. Der Parteitag fand wegen der Corona-Pandemie digital statt. Das Ziel des neuen Programmes ist die Öffnung der Partei für neue und breitere Wählerschichten. Parteichef Habeck betonte das Ziel einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr und wies Kritik zurück, dass die Grünen zu weit in die Mitte gerückt seien.

Klimaschutz

Der Streit über die Haltung zur Klimapolitik konnte beigelegt werden - mit einem Kompromiss für die Formulierung im Grundsatzprogramm. Darin heißt es nun, es sei notwendig, auf den Pfad zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu kommen. Dafür sei substanzielles Handeln in den nächsten Jahren entscheidend.



Damit geht die Partei auf Klimaaktivsten zu, die ein entschiedeneres Bekenntnis der Grünen zum 1,5-Grad-Ziel gefordert hatten. Bekräftigt wird im übrigen die Forderung nach 100 Prozent erneuerbaren Energien, verbunden mit dem Ausstieg aus allen fossilen Ressourcen.

Gentechnik

Die Grünen rücken von ihrer pauschalen Ablehnung der Gentechnik in der Landwirtschaft ab - zumindest ein wenig. Der Bundesparteitag stimmte einer Passage für das Grundsatzprogramm zu, in der es heißt, dass auch in diesem Bereich die Freiheit der Forschung zu gewährleisten sei. Nicht die Technologie, sondern ihre Chancen, Risiken und Folgen stünden im Zentrum. Bei der Anwendung der Gentechnik müssten Gefahren ausgeschlossen werden, strenge Zulassungsverfahren, das Vorsorgeprinzip sowie Risikoprüfungen und eine Regulierung seien notwendig.

Soziale Absicherung

In ihr neues Grundsatzprogramm haben die Grünen einen Verweis auf das bedingungslose Grundeinkommen aufgenommen. Der Parteitag sprach sich gegen den Willen des Bundesvorstands für einen Änderungsantrag aus, in dem es heißt: "Verdeckte Armut wird überwunden. Dabei orientieren wir uns an der Leitidee eines Bedingungslosen Grundeinkommens."



Doch zugleich bleibt das Konzept einer Garantiesicherung, das Parteichefin Baerbock befürwortet, auch Teil des Programms. Diese Garantiesicherung soll Hartz IV ersetzen und "ohne weitere Bedingungen für jeden Menschen gelten, dessen eigene finanzielle Mittel nicht ausreichen" - also nicht bedingungslos gezahlt werden wie das gleichnamige Grundeinkommen.

Direkte Demokratie

Beim Thema Volksabstimmung sprach sich eine Mehrheit der Delegierten dagegen aus, diese auch auf Bundesebene einzuführen. Die Delegierten folgten damit dem Vorschlag des Bundesvorstandes. Der Vorstand setzt stattdessen auf Bürgerräte, die zufällig aus der Bevölkerung ausgewählt werden.



Parteichef Habeck erklärte, die Bürgerräte ständen für direkte Demokratie, wie sie die Grünen immer gefordert hätten. Volksentscheide seien dagegen immer Ja-Nein-Fragen, bei denen eine Polarisierung zu befürchten sei. Der Parteitag sprach sich zudem für eine Absenkung des Wahlalters aus.

Bildung

Hier sprachen sich die rund 800 Delegierten - anders als im Leitantrag vorgesehen - dafür aus, dass der Besuch von Schulen und auch Kitas kostenlos sein soll. Das hatte die Nachwuchsorganisation Grüne Jugend beantragt. Außerdem stimmte der Parteitag für einen Bildungszuschuss, der vom Einkommen der Eltern, Alter und Leistungen unabhängig ist.

Sicherheit und Polizei

Die Grünen betonen die Rolle der Polizei zum Schutz von Sicherheit und Grundrechten, unterstreichen aber auch: "Sie braucht eine diskriminierungssensible Aus- und Weiterbildung, eine gute Ausstattung und ausreichend Personal - in der Stadt und auf dem Land- sowie unabhängige Polizeibeauftragte."

Migration

Die Grünen fordern mehr legale Zugangswege nach Deutschland sowie eine menschenrechtsorientierte Asylpolitik. "Nicht jede*r hat das Recht auf Asyl, aber jede*r hat das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren mit individueller Prüfung sowie auf eine würdige Unterbringung und Behandlung", heißt es im Programm.

Vielfalt ohne Quote

Der Parteitag beschloss in einem sogenannten Meinungsbild, dass die Grünen vielfältiger werden sollen, ohne feste Quoten einzuführen. Die Repräsentation von gesellschaftlich diskriminierten oder benachteiligten Gruppen mindestens gemäß ihrem gesellschaftlichen Anteil auf der jeweiligen Ebene sei das Ziel, heißt es. Alle zwei Jahre soll überprüft werden, wie divers die Partei ist.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.