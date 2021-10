Die Bundesländer dringen auf einen rechtssicheren Rahmen, um Corona-Schutzmaßnahmen auch über den Herbst und Winter hinweg aufrechterhalten zu können.

Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Jahrestagung der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hervor, über die die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Beratungen der Länderchefs begannen am späten Vormittag im nordrhein-westfälischen Königswinter. Über das Papier zur epidemischen Lage soll morgen gesprochen werden. In der Vorlage betonten die Länder, dass Corona-Schutzstandards in Innenräumen auch in den Herbst- und Wintermonaten grundsätzlich erforderlich seien. Weiter heißt es, die Länder müssten auch nach einem etwaigen Ende der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Möglichkeit haben, Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu ergreifen.



Die epidemische Lage ist Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Sie gilt seit März 2020 und würde Ende November auslaufen. Bundesgesundheitsminister Spahn will s

ie nicht mehr verlängern.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.