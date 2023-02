Die Beschränkungen der Fischerei in der Nordsee sollen dem Meeresschutz dienen. (picture alliance/zb/Reinhard Kaufhold)

Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilte, hat die Europäische Kommission neue Beschränkungen für die Fischerei in bestimmten Gebieten der Nordsee erlassen. Konkret geht es um ein Meeresgebiet, das in einer Entfernung von zwölf bis maximal 200 Seemeilen von der deutschen Küste liegt. Das Paket umfasst den Angaben zufolge verschiedene Beschränkungen in den Meeresschutzgebieten Sylter Außenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank und der Östlichen Deutschen Bucht. In diesen Gebieten werden auf Teilflächen bestimmte Fischereitechniken in der Berufsfischerei untersagt oder zeitlich beschränkt.

Auf der Amrumbank, einer Sandbank im Meeresschutzgebiet Sylter Außenriff, darf beispielsweise nicht mehr gefischt werden. Das Meeresgebiet zählt den Angaben zufolge zu den wichtigsten Reproduktions- und Aufzuchtgebieten für Schweinswale. Außerdem nutzen viele Seevogelarten die Region als Nahrungs- und Rastgebiet.

Bundesfischereiminister Özdemir sprach von einem guten Kompromiss zwischen einem besseren Meeresnaturschutz und den Anliegen der Fischerei-Branche. Nur ein intaktes und stabiles Ökosystem garantiere auch in Zukunft gute Fänge und sei damit die Existenzgrundlage der Fischer in den Küstenregionen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.