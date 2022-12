Tanks von Transneft, einem staatlichen russischen Unternehmen, das die Erdöl-Pipelines des Landes betreibt, im Ölterminal von Ust-Luga. (dpa/ Igor Russak)

Rohöl aus Russland, das per Schiff transportiert wird, darf ab heute nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden. Außerdem könnte ein Preisdeckel für russisches Erdöl greifen. Die G7-Staaten, die EU und Australien hatten sich am Freitag auf eine Obergrenze von höchstens 60 US-Dollar pro Barrel verständigt. Ziel ist es, Russland daran zu hindern, vom Angriffskrieg auf die Ukraine wirtschaftlich zu profitieren. Moskau hatte die Regelung scharf kritisiert. Sie verstoße gegen Marktgesetze. Dagegen fordert die Ukraine, die Preisgrenze noch weiter zu senken.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.