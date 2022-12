Ukraine-Krieg

Beschränkungen für russisches Erdöl treten in Kraft

Im Konflikt mit Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine treten heute neue EU-Sanktionen in Kraft. Rohöl aus Russland, das per Schiff transportiert wird, darf ab heute nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden. Außerdem könnte ein Preisdeckel für russisches Erdöl greifen.

05.12.2022