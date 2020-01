CDU-Generalsekretär Ziemiak hat die Identität eines Kölner Kommunalpolitikers bundesweit öffentlich gemacht, der Ende Dezember auf einen jungen Mann geschossen haben soll.

Ziemiak twitterte, Gewalt dürfe keinen Platz in der Gesellschaft haben. Ein solches Verhalten stehe nicht auf dem Boden christlich-demokratischer Werte. Den Tweet versah er mit dem Namen des Beschuldigten als Hashtag, der heute mitgeteilt hatte, sein Mandat in der Bezirksvertretung ruhen zu lassen.

Medienanwalt Höcker mahnt Ziemiak - und hat Erfolg

Kurz darauf forderte der Medienanwalt Höcker den CDU-Generalsekretär ebenfalls auf Twitter dazu auf, den Post zu löschen. Höcker vertritt den 72-jährigen CDU-Kommunalpolitiker. Ziemiak entfernte den Tweet, um ihn dann später erneut einzustellen. Es fehlte aber der Name des Verdächtigten. Die CDU-Bundesgeschäftsstelle war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.



Dem Politiker wird nach Berichten des "Kölner Stadt-Anzeigers" und der "Kölnischen Rundschau" vorgeworfen, in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember einen jungen Mann am Rheinufer angeschossen zu haben. Hintergrund soll ein Streit um Lärmbelästigung gewesen sein.

Berichte über politische Einstellung des 72-jährigen

Der "Kölner Stadtanzeiger" hatte gemeldet, der Verdächtige teile rechtspopulistische Ansichten. Diese Information und das öffentliche Schweigen des Politikers über inzwischen zehn Tage trugen dazu bei, dass der Vorfall wachsendes Interesse im Internet und in den sozialen Medien erhielt.