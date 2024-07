In Nairobi wurden Frauenleichen entdeckt. (picture alliance / Anadolu / Gerald Anderson)

Ein 33 Jahre alter Mann sei in der vergangenen Nacht festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. Dieser habe zugegeben, 42 Frauen ermordet, zerstückelt und in Plastiksäcken verpackt in einen als Müllkippe genutzten Steinbruch geworfen zu haben. Die Kriminalpolizei sprach von einem Psychopathen; es handele sich um einen Serienkiller ohne Respekt vor menschlichem Leben. Über ein mögliches Motiv des Mannes wurden keinerlei Angaben gemacht. - Die Ermittlungen waren am vor wenigen Tagen nach dem Fund von Teilen mehrerer Frauenleichen auf der Müllkippe in Gang gekommen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.