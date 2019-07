In Hongkong haben die meisten Demonstranten lokalen Medienberichten zufolge das besetzte Parlamentsgebäude verlassen. Wie die South China Morning Post schreibt, halten sie sich noch im Umfeld des Legislativrats auf. Die Polizei habe Tränengas gegen Protestierende eingesetzt. Zuvor hatten die Behörden damit gedroht, das Parlamentsgebäude zu räumen.

Hunderte Demonstrierende hatten sich gewaltsam Zugang verschafft. Auf Bildern sind an die Wand gesprühte politische Parolen zu sehen; eine Flagge aus der britischen Kolonialzeit wurde am Podium befestigt.



Heute vor 22 Jahren wurde Hongkong an China zurückgegeben. Zehntausende Menschen protestierten deshalb weitgehend friedlich gegen einen wachsenden Einfluss Festlandchinas. Dabei forderten sie die als pekingtreu geltende Regierungschefin Lam zum Rücktritt auf.