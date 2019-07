Am 22. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie Hongkong an China haben Regierungskritiker vorübergehend das Parlament der Sonderverwaltungszone besetzt. Hunderte Demonstrierende verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Plenarsaal und befestigten eine Flagge aus der Kolonialzeit am Podium.

Wenige Stunden später übernahmen Sicherheitskräfte wieder die Kontrolle über das Gebäude. Die meisten Protestierenden hatten sich zuvor zurückgezogen. Die Polizei setzte rund um das Parlamentsgebäude Tränengas ein.



In Hongkong gibt es seit Wochen Proteste gegen einen wachsenden Einfluss Festlandchinas. Gefordert wird zudem der Rücktritt der als pekingtreu geltenden Regierungschefin Lam.